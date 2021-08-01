Умер бывший декан журфака МГУ

Научное сообщество в России потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.
Деятель не дожил до своего 92-летия. Стоит отметить, что Засурский возглавлял факультет более 40 лет.
Научное сообщество в России потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.
Деятель не дожил до своего 92-летия. Стоит отметить, что Засурский возглавлял факультет более 40 лет.
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