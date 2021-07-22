Лифт с людьми рухнул в подмосковном Реутове

В Подмосковье лифт с людьми рухнул в шахту с третьего этажа. Инцидент произошел в Реутове. В кабине находилось трое человек, все госпитализированы.
Позднее выяснилось, что лифт упал на объекте по производству и хранению деревянных дверей – об этом сообщает Общественная служба новостей. Пострадавшими оказались рабочие предприятия.
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