В Нижегородской области утонул 47-летний мужчина

В Вачском районе Нижегородской области водолазы подняли со дня пруда Цымлян тело 47-летнего мужчины. Труп передали в руки полиции. Предположительно, он купался будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает "Царьград", с начала купального сезона в области утонули больше 60 человек, девять из них – дети. Например, на прошлой неделе водолазы обнаружили в пруду в Ворсме тело 4-летнего мальчика.
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