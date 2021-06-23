В Африке задержали туристов из России

В Республике Чад в Центральной Африке была задержана группа туристов из России, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что организаторы экспедиции согласовали свой маршрут с местными властями, однако их все равно задержали и отобрали у них вещи и документы. Позже отдыхающих с извинениями освободили и доставили их в гостиницу. Однако имущество им до сих пор не вернули.