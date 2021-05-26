В московском метро завелся охотник за женскими ягодицами

В полицию Москвы обратились девушки, которые пожаловались за извращенца, трогавших их за ягодицы в Московском метрополитене, передает Пятый канал. Сообщается, что на промысел извращенец вышел еще в 2019 году. Случаев накопилось много. Полиции предстоит выяснить, идет ли речь об одном целеустремленном маньяке, о целой организации или о не связанных друг с другом злодеях.
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