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Происшествия

В московском метро завелся охотник за женскими ягодицами

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В полицию Москвы обратились девушки, которые пожаловались за извращенца, трогавших их за ягодицы в Московском метрополитене, передает Пятый канал. Сообщается, что на промысел извращенец вышел еще в 2019 году. Случаев накопилось много. Полиции предстоит выяснить, идет ли речь об одном целеустремленном маньяке, о целой организации или о не связанных друг с другом злодеях.

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Автор: 26 мая 2021, 12:33 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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