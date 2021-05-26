Погиб человек: во Флориде разбился вертолет

Во Флориде во время учений потерпел крушение пожарный вертолет Sikorsky UH-60, передает телеканал "360". Известно, что на борту находились четыре человека. Пока официально подтверждена гибель лишь одного из них, однако журналисты утверждают, что в результате падения не выжил никто. По предварительным данным, летательный аппарат врезался в дерево, после чего рухнул в болото.