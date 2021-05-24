На помойке в Москве нашли труп младенца

Труп новорожденного ребёнка обнаружили в мусорном баке в Москве. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры.
Тело малыша нашли днём 24 мая на Ленинградском проспекте. Причины смерти младенца и обстоятельства происшествия пока неизвестны, они будут установлены в ходе экспертизы. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Матери ребёнка может грозить уголовное наказание, сообщает телеканал "360".
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