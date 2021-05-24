Возле "Москвы-Сити" мужчина зарезал своего коллегу

Возле "Москвы-Сити" между двумя рабочими во время застолья произошла ссора. Окончилась перепалка тем, что один зарезал второго, передает сайт "Подмосковье сегодня". Убийцу задержали.
Возле "Москвы-Сити" между двумя рабочими во время застолья произошла ссора. Окончилась перепалка тем, что один зарезал второго, передает сайт "Подмосковье сегодня". Убийцу задержали.
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