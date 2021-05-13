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Происшествия

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа

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В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Ребёнок чудом выжил.

По предварительным данным, накануне вечером родители оставили малыша одного в квартире. Он залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и упал. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов, передаёт телеканал "360".


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Автор: 13 мая 2021, 12:00 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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