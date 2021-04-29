Умер обвиненный в госизмене физик

Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Ученого-физика обвиняли в государственной измене. В качестве меры пресечения пожилому человеку избрали заключение в СИЗО. Оттуда он вышел уже больным раком. Адвокатам удалось добиться приостановки дела на время болезни, передает Life.ru. Мужчина побороть онкологию не сумел.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Вы слишком высокого мнения о себе