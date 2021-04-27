В Москве школьник по ошибке выпил антисептик на перемене

На западе российской столицы произошел инцидент, связанный с безопасностью детей. Известно, что школьник случайно выпил немного антисептика на перемене.
Причиной этого стало то, что парня ввели в заблуждение. Он думал, что в стакане была вода. Пострадавшего госпитализировали с ожогами слизистой.
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