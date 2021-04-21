В центре Москвы горит жилой дом

Вечером 21 апреля на чердаке жилого дома на Пятницкой улице в центре москвы произошел пожар. Известно, что само здание 1931 года постройки.
На место уже прибыли экстренные службы. Жителей дома эвакуировали. Данных о пострадавших не поступало. Площадь распространения огня еще только предстоит установить.
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