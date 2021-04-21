На востоке Москвы женщина получила ножевое ранение

Серьезный инцидент произошел на востоке российской столицы. По данным прессы, гражданка получила ножевое ранение.
Пострадавшую экстренно госпитализировали, передает Москва 24. По факту случившегося открыто уголовное производство.
Серьезный инцидент произошел на востоке российской столицы. По данным прессы, гражданка получила ножевое ранение.
Пострадавшую экстренно госпитализировали, передает Москва 24. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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