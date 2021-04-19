На северо-востоке Москвы загорелся автосервис

Диспетчеры зафиксировали сообщение об инциденте, который произошел на северо-востоке российской столицы. Уточняется, что загорелось помещение автосервиса.
По информации телеканала "360", внутри могут находиться баллоны. Обстоятельства случившегося выясняются.
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