В Москве таксист ударил ножом водителя на парковке

В российской столице таксист напал на другого водителя. Как стало известно журналистам, злоумышленник ударил гражданина ножом.
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
В российской столице таксист напал на другого водителя. Как стало известно журналистам, злоумышленник ударил гражданина ножом.
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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