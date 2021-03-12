При пожаре в Москве спасли пять человек

В ночь на 12 марта в квартире на шестом этаже одного из домов по проспекту 40 лет Октября на юго-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание "Москва 24". Огонь разросся на площади в 15 квадратных метров – пламенем была охвачена и часть квартиры, и балкон. На место ЧП прибыли спасатели. Они спасли пятерых человек.