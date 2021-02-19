Названа причина задымления в Большом театре

Сообщение о задымлении в здании Большого театра и последующая эвакуации восьми сотен человек произошли из-за ложного срабатывания сигнализации, передает РИА ФАН. В момент инцидента производился контролируемый сценический выпуск дыма, никакой угрозы он не нес.
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