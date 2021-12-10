В Москве неизвестный ранил ножом мужчину у метро

В российской столице зафиксировано сообщение об инциденте. Пресса пишет, что неизвестный ранил мужчину острым предметом.
Событие произошло в московский метрополитен, передает RT. Пострадавший был госпитализирован.
В российской столице зафиксировано сообщение об инциденте. Пресса пишет, что неизвестный ранил мужчину острым предметом.
Событие произошло в московский метрополитен, передает RT. Пострадавший был госпитализирован.
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