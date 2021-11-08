Во Внуково поймали проглотивших кило кокаина контрабандистов

При проведении таможенного контроля были задержаны двое россиян, сошедших с рейса Стамбул – Москва. Они летели из Сан-Паулу. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов.
В итоге из желудков мужчин было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин. Как сообщает "Радио 1", общая масса вещества составила почти килограмм – 961 грамм. Возбуждены уголовные дела.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин