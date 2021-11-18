Представлялся медсестрой: в подмосковной Балашихе поймали мошенника с сайта знакомств

В подмосковной Балашихе полиция задержала уроженца Нигерии, который выманивал деньги с помощью сайтов знакомств под видом медсестры. Как сообщает "Подмосковье сегодня", мошенник познакомился с парнем, сказав, что является девушкой из США, которая проходила службу в Сирии. Там якобы остались вещи и ценности, которые не получается вывезти.
Подставная медсестра попросила у жителя Тучкова помочь деньгами, и тот согласился. После этого мошенник отправил потерпевшему фото фальшивой квитанции и связался с ним под видом курьера, попросив за доставку посылки полторы тысячи долларов.
Как сообщают "Вести Подмосковья", когда парень перечислил деньги, аферист перестал выходить на связь. Подозреваемого удалось задержать в Балашихе, он заключен под стражу.