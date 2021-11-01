Заваленному вещами в квартире москвичу потребовалась помощь спасателей

Жителю российской столицы экстренно потребовалась помощь спасателей. По информации прессы, мужчина оказался заблокирован в собственной квартире из-за огромного количества вещей.
Пострадавшего успешно освободили из завала, передает телеканал "360". Москвич не получил никаких травм, его здоровью ничто не угрожает.
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