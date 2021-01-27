По Испании прокатилась серия землетрясений

В районе города Гранада на юге Испании произошла целая серия землетрясений. Их магнитуда оценивается в 4 и выше, передает Общественная служба новостей. О том, какой ущерб был причинен этим явлением, пока не объявлялось публично. Все произошло в тот момент, когда большая часть населения города спала. Местных жителей просят не паниковать и выполнять инструкции экстренных служб. Испанский премьер Педро Санчес выразил надежду, что уже в ближайшее время ситуация вернется в норму.