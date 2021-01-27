В клинике в центре Москвы избили хирурга

Вечером 25 января за медицинской помощью обратился 44-летний хирург из стоматологической клинике на Цветном бульваре в центре Москвы. Мужчину избили прямо на рабочем месте. В больнице у пострадавшего зафиксировали закрытый перелом костей носа и ссадину спинки носа, передает сетевое издание "Москва 24". По факту случившегося проводится проверка.
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