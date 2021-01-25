В Баку произошел взрыв в жилом доме

В столице Азербайджана произошло ЧП. По данным прессы, в одном из жилых домов произошло ЧП.
Известно, что спасателям удалось достать из-под завалов нескольких человек, включая ребенка. Другие пострадавшие все еще могут находиться под обломками. Спасательные операции продолжаются, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый
Вы хотели бы жить в дворце?
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..