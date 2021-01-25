Напавший на русских граждан в Стамбуле с ножом оказался рецидивистом с нестабильной психикой

Появились подробные данные о человеке, который напал на российских граждан в турецком Стамбуле. Выяснилось, что злоумышленник является преступником-рецидивистом.
По данным РИА Новости, мужчина большое количество раз привлекался за совершение противоправных деяний. Кроме того, у него наблюдаются проблемы с психикой, передает "Царьград". На данный момент преступник задержан.
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