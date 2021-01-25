На Камчатке пассажир избил водителя автобуса за просьбу надеть маску

В Петропавловске-Камчатском пассажир автобуса избил водителя за просьбу надеть маску. У мужчины произошло сотрясение мозга.
Инцидент произошёл 23 января, но широкую огласку получил лишь в понедельник. Пассажир зашёл в салон без средства индивидуальной защиты и оплатил проезд, однако шофёр вернул ему деньги и отказался перевозить мужчину, пока тот не наденет маску. Он выполнил просьбу водителя, но время поездки подошёл к нему и нанёс удар по голове. В настоящее время преступника разыскивают правоохранительные органы, сообщает телеканал "360".
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