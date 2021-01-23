Скончался президент Московского зоопарка

Общественность потрясена трагическим известием. Стало известно, что ушел из жизни президент Московского зоопарка Владимир Спицин.
Известно, что он не дожил до своего 80-летия. Стоит отметить, что в 90-е годы Спицин внес неоценимый вклад в размножение редких видов животных.
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