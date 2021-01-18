Знаменитый режиссер скончался от рака

Мировое киносообщество потрясено трагическим известием. Стало известно, что ушел из жизни французский актер и режиссер Жан-Пьер Бакри. На протяжении длительного времени он боролся с онкологическим заболеванием.
Сообщается, что кинодеятель не дожил до своего 70-летия. Одной из наиболее значимой вехой в кинокарьере Жан-Пьера Бакри называют роль в культовом фильме Люка Бессона "Подземка", напоминает "Общественная служба новостей".
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
А вы страдаете авторитаризмом?
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
Сергей
мужчины красят ногти
Новым девам сюда