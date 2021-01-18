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12:55 / 18 января 2021

В Дмитрове пьяный преступник откусил полицейскому половину уха

Находящийся в состоянии опьянения житель подмосковного Дмитрова откусил полицейскому половина уха при задержании. Теперь ему грозит суровое наказание.

34-летнего мужчину взяли с поличным при попытке совершить кражу из магазина. Когда стражи порядка приступили к задержанию преступника, он попытался повредить их служебный автомобиль и напал на одного из правоохранителей, откусив ему часть ушной раковины, сообщает РИА ФАН.

В результате в отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, которое подразумевает до 10 лет лишения свободы, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".

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Автор:
18 января 2021, 12:55
Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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