В Дмитрове пьяный преступник откусил полицейскому половину уха

Находящийся в состоянии опьянения житель подмосковного Дмитрова откусил полицейскому половина уха при задержании. Теперь ему грозит суровое наказание.
34-летнего мужчину взяли с поличным при попытке совершить кражу из магазина. Когда стражи порядка приступили к задержанию преступника, он попытался повредить их служебный автомобиль и напал на одного из правоохранителей, откусив ему часть ушной раковины, сообщает РИА ФАН.
В результате в отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, которое подразумевает до 10 лет лишения свободы, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".
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