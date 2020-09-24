В Московской квартире обрушился потолок

В одном из столичных жилых домов произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в квартире обрушился потолок.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По факту обрушения потолка организована проверка, передает телеканал "360".
В одном из столичных жилых домов произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в квартире обрушился потолок.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. По факту обрушения потолка организована проверка, передает телеканал "360".
Артистке удалось преодолеть все разногласия
Артистка выступила с сообщением
Какую тайну скрывал ведущий
Шоумен не знает, что делать
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Мужчины
Кто знает где Клава?
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Ваше мнение о СССР
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
Лукашенко или Тихановская