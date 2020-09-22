Россиянин поджег машину с годовалым ребенком из-за ссоры с женой

Житель Воронежа поджег автомобиль, в котором находилась его годовалая дочь. Девочку удалось спасти в последний момент.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на почве ссоры 35-летнего мужчины с супругой. Он забрал дочь из дома, отвел ее в гараж и посадил на пассажирское сиденье автомобиля. Затем он облил машину бензином, а сам вместе с канистрой сел внутрь и совершил поджог, сообщает телеканал "360".

Жена нерадивого отца успела вытащить дочь из уже горящей машины, ее супруг покинул авто сам и скрылся. Девочка получила ожоги первой степени и была доставлена в больницу. Мужчину вскоре нашли и задержали. В отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство.