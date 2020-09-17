В Москве из-за сильного порыва ветра металлическая конструкция упала на авто

В российской столице бушует непогода. В Сеть попали кадры, на которых видно, как из-за сильного порыва ветра от земли отрывается металлическая конструкция и падает на припаркованные машины.
Какой ущерб был нанесен хозяину авто, не уточняется. Стоит отметить, что москвичей призывали не выходить из дома, чтобы минимизировать все возможные риски.
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