В Москве из-за сильного порыва ветра металлическая конструкция упала на авто

В российской столице бушует непогода. В Сеть попали кадры, на которых видно, как из-за сильного порыва ветра от земли отрывается металлическая конструкция и падает на припаркованные машины.

Какой ущерб был нанесен хозяину авто, не уточняется. Стоит отметить, что москвичей призывали не выходить из дома, чтобы минимизировать все возможные риски.