Девушка умерла на глазах избранника во время свидания

В Кении романтическое свидания Бенджамина Казунгу и 31-летней Доркас Джепкемои Чумбы закончилось трагедией. Девушка погибла на глазах у своего избранника.

Пара решила устроить ужин на природе около водопада Чепкиит. Доркас захотела сделать несколько памятных фотографий на фоне живописного пейзажа. Бенджамин взялся за камеру, а его возлюбленная позировала около водопада. В какой-то момент она поскользнулась и сорвалась вниз. Парень пытался спасти ее, но ему это не удалось. В разговоре с журналистами он признался, что этот день стал для него худшим в жизни, передает "Москва 24".