Взрыв в Бейруте повредил фасад посольства России

В результате мощного взрыва в грузовом порту Бейрута повреждения получило множество зданий по всему городу. В частности, пострадал фасад посольства России в Ливане, передает Пятый канал. Сообщается о сотнях пострадавших. Число жертв уточняется.
В результате мощного взрыва в грузовом порту Бейрута повреждения получило множество зданий по всему городу. В частности, пострадал фасад посольства России в Ливане, передает Пятый канал. Сообщается о сотнях пострадавших. Число жертв уточняется.
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