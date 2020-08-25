В Москве мужчина продавал пенсионерам лапшу под видом лекарства от рака

В российской столице правоохранители задержали мошенника, который обманывал доверчивых пенсионеров. Злоумышленник продавал пожилым людям лапшу и печенье под видом лекарств от рака.

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что вместо обещанных медикаментов курьер привез ей странную коробку, которую положил в холодильник и запретил открывать до определенного времени. Позже пострадавшая вскрыла упаковку и поняла, что была обманута. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, пишет сайт "Подмосковье сегодня".