В США начались беспорядки из-за жесткого задержания чернокожего полицией

В США вновь обострились гражданские протесты из-за очередного инцидента, связанного с насилием полицейских. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов применили спецсредство против афроамериканца.
Что стало поводом для жесткого задержания, не уточняется. Известно лишь то, что гражданин вмешался в конфликт двух женщин. В момент инцидента на форме полицейских не было служебных видеорегистраторов, что в значительной мере усложняет расследование, сообщает "Экспресс газета".
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