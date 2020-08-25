В Москве школьнику оторвало пальцы взрывом петарды

В российской столице произошел жуткий случай. Школьник серьезно пострадал из-за взрыва петарды в руках.
Пострадавшему оторвало несколько пальцев на правой руке. По данным телеканала "360", мальчик мог находиться дома без присмотра взрослых.
В российской столице произошел жуткий случай. Школьник серьезно пострадал из-за взрыва петарды в руках.
Пострадавшему оторвало несколько пальцев на правой руке. По данным телеканала "360", мальчик мог находиться дома без присмотра взрослых.
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