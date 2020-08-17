В Москве мужчина застрелил рабочего из-за царапины на машине

На западе российской столицы совершено тяжкое преступление. По данным СМИ, водитель иномарки обстрелял двух рабочих из-за царапины на его автомобиле.

Злоумышленник решил, что машину повредили укладчики бордюра, после чего открыл огонь по "виновникам" ДТП. В результате случившегося один из пострадавших погиб, другой был госпитализирован с огнестрельным ранением. В данный момент подозреваемый объявлен в розыск.