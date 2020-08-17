Пожар в подмосковном Ступино: погиб ребенок

В одном из домов подмосковного Ступино произошел пожар. Огонь унес жизнь 11-летнего ребенка.
Еще двое детей получили травмы. Также пострадали двое женщин и мужчина. Они были доставлены в больницу. Причина пожара пока остается неизвестной. Ее выясняют следователи и криминалисты, работающие на месте происшествия, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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