В Петербурге трое мужчин сбросили женщину с балкона третьего этажа

Трое мужчин сбросили 38-летнюю женщину с балкона на третьем этаже многоквартирного дома на Вишерской улице в Санкт-Петербурге. ЧП случилось в воскресенье, но огласку получило день спустя.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Преступников задержали. Один из них оказался иностранцем, которому был запрещен въезд в Россию. Он проник на территорию государства с помощью документов, оформленных на другое лицо. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы, передает РИА ФАН.