Водитель расстрелял дорожного рабочего в Москве

Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел конфликт между водителем и дорожными рабочими. Автомобилист пять раз выстрелил в укладывавших асфальт на дороге мужчин. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован с ранениями.
Преступник скрылся и был объявлен в розыск. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия", пишет "Экспресс газета".
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