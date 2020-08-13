В Минске вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса"

Днем 13 августа в Минске неизвестные люди с оружием заблокировали офисы "Яндекса". По предварительным данным, там проводятся обыски.
В пресс-службе компании подтвердили эти данные. Подробности случившегося выясняются, сообщает РИА Новости.
Днем 13 августа в Минске неизвестные люди с оружием заблокировали офисы "Яндекса". По предварительным данным, там проводятся обыски.
В пресс-службе компании подтвердили эти данные. Подробности случившегося выясняются, сообщает РИА Новости.
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