В Челябинске автоледи насмерть сбила дорожного инспектора

В Челябинске 19-летняя девушка за рулем корейской иномарки сбила дорожного инспектора, который ехал на мотоцикле. От полученных травм сотрудник ДПС скончался на месте происшествия.
Автоледи двигалась на большой скорости. Ее стаж вождения составлял всего один год. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал "360".
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