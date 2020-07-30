В Москве электричка насмерть задавила мужчину

Электропоезд насмерть задавил мужчину на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Вешняки.
Очевидцы сообщили, что погибший переходил пути в неустановленном месте. Увидев его, машинист применил экстренное торможение, но электричка не успела остановиться. В МВД сообщили, что мужчине было на вид около 40-45 лет, однако документов при нем не оказалось.
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