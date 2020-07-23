Фонтан газа на месте ЧП при ремонте дороги попал на видео

При проведении ремонтных работ возле дома №48 по Алтуфьевскому шоссе на северо-востоке Москвы дорожники случайно пробили газовую трубу, передает Life.ru. Очевидцы смогли увидеть настоящий фонтан голубого топлива, бьющего в небо. Сообщается, что в окрестностях чувствуется сильный характерный запах. На месте работают экстренные службы. Последствия ЧП пытаются устранить.
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