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В Киеве перекрыли станцию метро

прочитано 257 раз

Станция метро "Вокзальная" в Киеве оказалась закрыта на вход и выход пассажиров, передает RT. Правоохранительные органы проводят на ней проверку. Подробности произошедшего устанавливаются.

Автор: 22 июля 2020, 13:26 Источник: RT ✓ Надежный источник

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