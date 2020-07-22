В Киеве перекрыли станцию метро

Станция метро "Вокзальная" в Киеве оказалась закрыта на вход и выход пассажиров, передает RT. Правоохранительные органы проводят на ней проверку. Подробности произошедшего устанавливаются.
Станция метро "Вокзальная" в Киеве оказалась закрыта на вход и выход пассажиров, передает RT. Правоохранительные органы проводят на ней проверку. Подробности произошедшего устанавливаются.
Что случилось с певицей
У певца несколько лет назад нашли рак
Знаменитость разнесли в пух и прах
Артист развелся после 17 лет отношений
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Хочу выйти замуж
Я люблю мужа сестры