Россиянин попытался сжечь бизнес-партнера из-за медицинских масок

Житель Кемерово убил своего партнера по бизнесу, попытавшись скрыть следы преступления необычным образом. Мужчины поссорились из-за неудачного предприятия.
Выяснилось, что они приобрели за рубежом большую партию медицинских масок, однако часть товара не удалось продать из-за падения спроса. Между предпринимателями возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом, а затем затащил его в машину и поджег автомобиль. Пострадавшему удалось выбраться, однако он позже он скончался от полученных травм. Преступник был задержан.
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