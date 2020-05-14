Есть погибший: в Москве загорелся жилой дом

В четверг, 14 мая, в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар. Огонь охватил балконы на пятом, шестом и седьмом этажах.
По предварительным данным, один человек погиб. На месте работают экстренные службы. Другие подробности выясняются, сообщает телеканал "360".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?