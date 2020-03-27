В Москве горе-вора нашли с помощью потерянного паспорта

Московского вора нашли по паспорту, который он потерял во время кражи. Уточняется, что несколько злоумышленников обокрали супермаркет "Верный" в Печатниках. Воров попытались остановить сотрудники. Преступники убежали, но один из них уронил паспорт на имя 25-летнего мужчины. Вскоре данного человека задержали. Оказалось, что год назад он уже был судим за кражу из "Дикси". Тогда попытался вынести десять пачек масла и двадцать банок кофе, пишет телеграм-канал "Mash".
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