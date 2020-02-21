В Москве из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали ТЦ

В Москве ТЦ Щука эвакуирован в Москве из-за сообщения о взрывчатке. На месте работают сотрудники с собаками.
Сигнал о минировании поступил на электронную почту. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет телеграм-канал Mash.
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