В Москве из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали ТЦ

В Москве ТЦ Щука эвакуирован в Москве из-за сообщения о взрывчатке. На месте работают сотрудники с собаками.

Сигнал о минировании поступил на электронную почту. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет телеграм-канал Mash.